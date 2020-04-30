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В Озёрске подтверждены сразу три случая коронавируса

Сегодня, 12:05 Категория: Медицина
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В соседнем с Кыштымом городе – Озёрске, где до сегодняшнего дня не было заболевших COVID-19, подтвердили сразу три случая заражения. Об этом сообщили сегодня, 30 апреля, в администрации ЗАТО.

 

По официальным данным, инфекция подтверждена у двух военнослужащих озёрской дивизии, прибывших из служебной командировки в Подмосковье. Один из инфицированных находится в Озёрске, второй – в посёлке Новогорном. Третий случай зафиксирован у жительницы Озёрска.

 

В настоящее время все инфицированные COVID-19 и контактировавшие с ними лица изолированы, находятся под контролем и наблюдением медиков. Симптомы респираторного заболевания у всех троих отсутствуют.

 

В Челябинской области за последние сутки количество подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции увеличилось на 48. На сегодняшнее утро общее число заболевших южноуральцев составило 547.

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Теги: Озёрск коронавирус Челябинская область

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