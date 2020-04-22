В Кыштыме отделение партии «Родина» продолжает помогать медикам

Вчера, 13:29 Категория: Медицина

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Вчера руководитель кыштымского отделения партии «Родина» Виталий Прохоров вместе со своим помощником, тоже бизнесменом и членом этой же партии Александром Немчиновым, вновь побывали в кыштымской центральной городской больнице.

Месяц назад они отозвались на просьбу заведующего травматологическим отделением Николая Тарасова и приобрели для операционной некоторые инструменты. Тогда же Виталий Сергеевич отметил, что, по мере возможности, партия «Родина» готова и дальше помогать больнице.

На сей раз помощь была оказана межрайонному первичному сосудистому отделению, куда экстренных больных с инсультами и инфарктами привозят не только из Кыштыма, но и из соседних городов. Для этого отделения Прохоров купил новый электрокардиограф.

– Каждый день, да ещё и не по одному разу пациентам приходится делать электрокардиограмму, – говорит врач-невролог Александр Тарасов. – Поэтому такое оборудование для нас никогда не будет лишним.