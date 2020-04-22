Оперативная информация на 22 апреля по распространению COVID-19 в Челябинской области

Вчера, 13:23 Категория: Медицина

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На утро 22 апреля в Челябинской области подтверждены 116 случаев заболевания COVID-19 (девять новых подтверждений ко вчерашнему дню).

38 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки скончалась пациентка из Златоуста. Причина смерти – онкология, сопутствующим заболеванием стала ковидная пневмония.

На госпитализации остается 76 человек: Ашинский район - 2, Бреды - 1, Верхний Уфалей - 4, Златоуст - 9, Катав - Ивановский район - 1, Кизильский район - 2, Копейск - 1, Коркинский район - 1, Красноармейский район - 2, Магнитогорск - 21, Миасс - 1, Сосновский район - 1, Трехгорный - 2, Троицкий городской округ - 1, Уйский район - 1, Челябинск - 19, Чебаркульский район - 2, пять человек из других субъектов РФ.

Сегодня во время брифинга губернатор Алексей Текслер сообщил, что продолжается работа с группами риска, в том числе коллективами стационарных учреждений социальной защиты. Единичные случаи COVID-19 были выявлены у таких сотрудников.

– Поэтому принял решение о переводе социальных учреждений региона на карантин, – сказал Алексей Текслер.

Речь идёт о домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидов. Они наиболее уязвимы в нынешних условиях, в том числе из-за хронических заболеваний. Карантин продлится не меньше месяца. Сотрудники будут находиться на карантине по месту работу. Будут работать по 2 бригады по 2 недели. Люди будут обеспечены всем необходимым.

Правительство Челябинской области предлагает частным медицинским организациям, которые временно приостановили оказание плановой помощи, направить своих медработников для работы в областных медучреждениях. Приглашаются узкие специалисты частных клиник для формирования «бригад здоровья» – для выезда и консультирования на дому пациентов с хроническими заболеваниями (в первую очередь кардиологического и неврологического профиля ).

Расходы по заработной плате и страховым взносам для таких сотрудников бюджет области возьмёт на себя. Это позволит региону с одной стороны поддержать медицинский бизнес, с другой – расширить возможности надомного медицинского обслуживания или работы по принципу стационара на дому.

Источник: 1obl.ru