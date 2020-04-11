В Челябинской области выявлено шесть новых случаев COVID-19

Сегодня, 13:07 Категория: Медицина

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Согласно оперативной информации регионального министерства здравоохранения, в Челябинской области на сегодня, 11 апреля, Новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждены 42 (шесть новых) случая заболевания COVID-19.

Одиннадцать из подтверждённых выписаны.

Итого на госпитализации остается 31 человек (Челябинск - 10, Кизильский район - 5, Магнитогорск - 6, Златоуст - 1, Бреды - 4, Верхнеуральск - 2, Аша - 1, Снежинск - 2).

Условно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 6 человек.

Всего в Челябинской области на COVID-19 обследовано 19 078 человек. За последние сутки проведено 1260 тестов.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию». Выдача больничных листов осуществляется дистанционно – в электронном виде либо участковым врачом на дому.



8 (351) 240-15-16 – телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции – 8-351-269-77-77.



На сайте правительства Челябинской области опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса: https://pravmin74.ru/novosti/otvety-na-glavnye-voprosy-o-rezhime-samoizolyacii-56716

Также, актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф

С 10 апреля в аэропортах Челябинской области в обязательном порядке берут анализы на COVID-19 у всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

В регионе продолжается работа по дезинфекции улиц и оповещения с громкоговорителей. Усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан. Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. Выходить на улицу только в необходимых случаях: на работу, в магазин или аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор. И, конечно, не стоит забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку и проветривать помещения, соблюдать дистанцию от прохожих, выходя на улицу. При первых признаках недомогания – обращаться к врачу.