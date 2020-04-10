В Челябинске первая пациентка получила инъекцию «Спинразы» – одного из самых дорогих препаратов в мире

Вчера, 18:35 Категория: Медицина

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Препарат «Спинраза» является одним из самых дорогих препаратов в мире. Его доза оценивается в девять миллионов рублей. Лекарство применяют в лечении мышечной атрофии позвоночника, редкого нервно-мышечного расстройства.

Инъекцию «Спинразы» получила девочка Ира, которой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Препарат необходим ребёнку, чтобы не потерять способность свободно двигаться. Как передаёт сайт «Первый областной», инъекцию поставили в Челябинской детской областной клинической больнице. После инъекции было отмечено улучшение в самочувствии Иры. По словам её мамы, если до инъекции девочка постоянно падала из-за слабости в ногах, то сейчас она уверенно бегает и не испытывает трудностей.

Отметим, что спинальная мышечная атрофия или СМА – одно из самых часто встречающихся редких генетических заболеваний. Оно поражает двигательные клетки всего мозга и мышц тела. СМА есть у одного новорожденного из 6–10 тысяч. СМА неизлечимо, однако, степени заболевания бывают разные.

Напомним, в 2018 году мальчику из Кыштыма тоже поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». На покупку инъекций требовалась огромная сумма, был объявлен благотворительный сбор. В это же время родители мальчика пытались попасть в программу расширенного доступа по обеспечению ребёнка жизненно необходимыми инъекциями. Настойчивые попытки увенчались успехом. В результате ребёнка обеспечили в Москве жизненно необходимыми инъекциями.