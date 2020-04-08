В Кыштыме пенсионеры пройдут тесты на выявление коронавирусной инфекции

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Пожилым людям, проживающим на территории Челябинской области, начнут делать тесты на коронавирус.



– Вчера были получены соответствующие указания главного санитарного врача, – сказал губернатор Алексей Текслер. – Мы действуем на опережение и запустили эту работу раньше федеральных рекомендаций.



Для тестирования не нужно идти в поликлинику. Врачи сами приедут на дом, если у пенсионеров будет диагностировано ОРВИ или другая вирусная болезнь.



Как сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков, жители нашего города в возрасте старше 65 лет должны позвонить в поликлинику и сообщить о своём плохом самочувствии. Медицинская бригада приедет по адресу и возьмёт анализ на коронавирусную инфекцию.



В Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией и режимом самоизоляции – 8-800-201-41-88.



Горячая линия городской больницы Кыштыма: 8-951-111-99-23 (работает ежедневно с 8:00 до 21:00)



Чтобы не попасть на уловки мошенников, следует знать, что медработники приедут на дом только после обращения пациента. Если незнакомые люди будут предлагать вам проведение анализа на COVID-19 за деньги, следует сообщить об этом в полицию.