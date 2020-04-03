В Кыштыме заболеваемость ОРВИ превышает прошлогодние показатели в два раза

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В Кыштымском округе заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями по-прежнему остаётся на высоком уровне. Так, за прошлую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 253 кыштымцам, в то время как за аналогичный период 2019 года – 124.

Как сказала сайту «КР» помощник эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме Елена Сунгатова, ОРВИ не сдаёт позиций и на этой неделе. С понедельника по четверг за медицинской помощью с признаками простуды обратились уже 225 человек. Больше половины заболевших – взрослые.

При этом, отмечают специалисты, тяжёлых последствий после ОРВИ в нашем городе не зафиксировано. Официально диагноз «грипп» также никому не был выставлен.