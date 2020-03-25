В Кыштыме заболеваемость ОРВИ пока не отступает

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На протяжении последних трёх недель заболеваемость острыми-респираторными инфекциями остаётся примерно на одном уровне. Нет всплесков, но и не отмечается заметного снижения.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, на позапрошлой неделе, с 9 по 15 марта, зарегистрировано 253 случая ОРВИ. Из всего количества заболевших 153 – дети. За прошлую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 174 кыштымцам, в том числе 107 маленьким пациентам.

На этой неделе снова наметился небольшой рост. Только за два дня, понедельник и вторник, с симптомами простуды за медицинской помощью обратились уже 106 жителей нашего города, половина – дети.

Как отмечают специалисты, ОРВИ не отступает из-за нестабильной погоды. Похолодание сменяется оттепелью, и вирусы снова начинают активно циркулировать.