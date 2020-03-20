Информация оперативного штаба министерства здравоохранения Челябинской области

Вчера, 12:21 Категория: Медицина

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По информации оперативного штаба министерства здравоохранения Челябинской области на 22 марта 10 часов:



В Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере на данный момент находятся 35 здоровых человек из Египта, Китая, Казахстана, Узбекистана, Ирака и России.

Трех граждан Казахстана привезли в течение вчерашнего дня: встретили на границе, измерили температуру и доставили в пункт временного размещения.



В ПВР установлен противоэпидемический, дезинфекционный режим, ведётся ежедневный медицинский осмотр. Правопорядок на территории обеспечивают сотрудники Росгвардии.



Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.

Выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона. Пациент находится в изоляции, в инфекционном корпусе Миасской городской больницы, под постоянным медицинским наблюдением. Болезнь протекает в лёгкой форме.





Лабораторией областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано на новую коронавирусную инфекцию 2471 человек, в том числе за последние сутки – 484 человек.



8 (351) 240-15-16- круглосуточный телефон горячей линии Министерства здравоохранения. За прошедший день и сегодняшнюю ночь диспетчеры ответили на 446 звонков.