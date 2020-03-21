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В Челябинской области сегодня подтвердился первый случай коронавируса

Сегодня, 16:41 Категория: Медицина
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Об этом буквально несколько минут назад на своей странице ВКонтакте сообщил сам губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, заразившимся стал молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Сразу по приезде у него были взяты анализы, он был изолирован. Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме.

– Мы были к этому готовы,   – написал Текслер. – Соблюдайте рекомендации врачей. Не посещайте без большой надобности общественные места. Чаще оставайтесь дома. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое главное: соблюдайте гигиену. Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин. Не рискуйте здоровьем окружающих.

Напоминаю, на любые вопросы о вирусе вам ответят на горячей линии регионального минздрава 8 (351) 240-15-16.

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Теги: Миасс Челябинская область коронавирус

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