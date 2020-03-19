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В Кыштыме представители местного отделения партии «Родина» помогли горбольнице с приобретением инструментов для операционной

Сегодня, 12:53 Категория: Медицина
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Сегодня руководитель кыштымского отделения «Родины» Виталий Прохоров вместе со своим помощником, тоже индивидуальным предпринимателем, и членом этой же партии Александром Немчиновым приехали в травматологическое отделение больницы. По просьбе заведующего отделением Николая Тарасова они приобрели для операционного блока необходимые инструменты.

 

– Спасибо вам за ваш профессионализм и внимание к людям, – сказал Тарасову Виталий Прохоров. – Мы готовы, по мере возможности, помогать и впредь нашей больнице.

 

В Кыштыме отделение партии «Родина» открылось всего пару месяцев назад. На сегодня в ней состоят десять кыштымцев. У руководителя Виталия Сергеевича большие планы, в том числе и по благоустройству города. Так, в ближайшие месяцы он планирует помочь в озеленении микрорайона Каолиновый.

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Теги: Кыштым Родина партия больница помощь

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