Дети из Кыштыма поправят своё здоровье в «Лесной сказке»

Сегодня, 11:53 Категория: Медицина

382

0

В следующую среду, 25 марта, группа кыштымских детей от шести до восемнадцати лет отправятся на комфортабельных автобусах в санаторий Чебаркуля «Лесная сказка». Там они проведут 21 день.

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист отдела семьи и детских пособий управления социальной защиты населения Ольга Самородова, в санаторий поедут дети, нуждающиеся в оздоровлении по медицинским показаниям. За три недели они не только отдохнут и подлечатся. Для школьников будет вестись обучение по основным предметам, причём с учётом конкретных школьных программ.

На оздоровление одного ребёнка из областного бюджета выделено более 28 тысяч рублей.