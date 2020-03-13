В Кыштыме снова наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

Сегодня, 08:52 Категория: Медицина

471

0

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, нынешняя неделя, в сравнении с прошлой, дала существенный прирост по заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Как сказала сайту «КР» помощник эпидемиолога Ольга Мазякина, большинство заболевших – школьники.

Так, если на прошлой неделе ежедневно регистрировалось от 15 до 40 новых случаев ОРВИ, то только за один день 10 марта за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось уже 95 кыштымцев! Больше половины – дети школьного возраста. Вчера, 12 марта, вновь заболевших было 84…

При этом, как отмечают специалисты, говорить о второй волне ОРВИ и гриппа преждевременно. Хотя рост заболеваемости отмечается в целом по Челябинской области.