В Кыштыме прошёл День донора. Многие сдали кровь впервые
Вчера, 14:50 Категория: Медицина
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Сегодня, 11 марта, специалисты Челябинской областной службы крови провели в здании скорой помощи в Кыштыме акцию «День донора».
В ней приняли участие около70 человек. Каждый сдал по 450 миллилитров крови.
– О приезде в наш город областной службы крови я узнаю из социальных сетей, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Анастасия Уфимцева. – У меня редкая группа крови, поэтому стараюсь сдавать её чаще, чтобы помочь людям.
Каждый донор получил 539 рублей и справку 402/У, согласно которой полагается освобождение от работы на два дня.
По словам специалистов областной службы, в этом году приходит больше жителей города, которые впервые решили стать донорами.