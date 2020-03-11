В Кыштыме прошёл День донора. Многие сдали кровь впервые

Вчера, 14:50 Категория: Медицина

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Сегодня, 11 марта, специалисты Челябинской областной службы крови провели в здании скорой помощи в Кыштыме акцию «День донора».

В ней приняли участие около70 человек. Каждый сдал по 450 миллилитров крови.

­– О приезде в наш город областной службы крови я узнаю из социальных сетей, – сказала сайту «КР» индивидуальный предприниматель Анастасия Уфимцева. – У меня редкая группа крови, поэтому стараюсь сдавать её чаще, чтобы помочь людям.

Каждый донор получил 539 рублей и справку 402/У, согласно которой полагается освобождение от работы на два дня.

По словам специалистов областной службы, в этом году приходит больше жителей города, которые впервые решили стать донорами.