Врачам Челябинской области доплатят за выявление онкологических заболеваний

Вчера, 18:24 Категория: Медицина

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На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Челябинской области в 2020 году направлено порядка пяти миллиардов рублей. Как сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, в приоритетном порядке средства пойдут на реализацию программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В рамках оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями существенно увеличены как объёмы оказания медицинской помощи, так и расходы на её оплату. Данное решение направлено на расширение лекарственной терапии для жителей области с выявленными онкологическими заболеваниями. Также впервые с этого года медицинские работники получают стимулирующие выплаты за выявление онкопатологий в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров. За каждый выявленный случай выплачивается 1000 рублей: по 500 рублей врачам, ответственным за организацию диспансеризации, и специалистам, которые провели необходимые диагностические исследования.

– На сегодняшний день стоит задача максимально сократить сроки от постановки диагноза до проведения операции, если это необходимо, чтобы пациент в течение двух недель получил лечение и госпитализацию. Открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе частного медицинского центра «Лотос», с 1 марта такой центр начнёт функционировать на базе Областной больницы № 3, а с июня – на базе частной клиники в Магнитогорске. Здесь пациенты в течение двух дней обследуются и направляются на лечение. Надеемся, что предпринимаемые правительством области меры помогут снизить смертность от злокачественных образований, – рассказала Ирина Гехт.

При этом воспользоваться услугами региональных центров оказания амбулаторной онкологической помощи южноуральцы могут бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования.