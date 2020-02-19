В Кыштыме пока рано говорить о снижении заболеваемости ОРВИ

Сегодня, 11:04 Категория: Медицина

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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора оценивают ситуацию с заболеваемостью ОРВИ как эпидемическую, но с тенденцией к снижению. На этой неделе был отменён карантин в школах в некоторых городах Челябинской области.

В Кыштыме говорить о снижении заболеваемости ещё рано. Как сообщила сегодня сайту «КР» помощник эпидемиолога Елена Сунгатова, за прошлую неделю, с 10 по 16 февраля, зарегистрировано 560 случаев ОРВИ (398 – это дети, причём 218 из них – школьники). Для сравнения: в 2019 году за седьмую неделю заболели 346 кыштымцев, в том числе 160 детей.

В минувший понедельник за медицинской помощью обратились 108 жителей нашего города, за вчерашний день – 64. При этом наметилась тенденция к увеличению заболеваемости среди взрослых.

По словам специалистов, текущая неделя станет показательной в ситуации с распространением острых респираторно-вирусных инфекций.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, было принято решение о продлении карантина в школах и учреждениях дополнительного образования. Очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии состоится в предстоящую пятницу. На ней снова будет решаться вопрос о продлении либо снятии карантина в образовательных и культурно-досуговых учреждениях.