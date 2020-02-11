Последние новости о коронавирусе в Челябинской области. В минздраве рассказали о карантинных центрах

Вчера, 14:13 Категория: Медицина

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На сегодняшний день в регионе не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая опасной инфекции.

Как пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов, создание карантинных центров – не повод для беспокойства. Они создаются в профилактических целях по всей стране и Челябинск не исключение. Сюда на 14 дней помещают здоровых граждан Китая – тех, кто, недавно покидал Россию и теперь вернулся. Не потому что у них выявлен коронавирус, а потому что необходимо медицинского наблюдение.

– В карантинных центрах не лечат больных коронавирусом, – сказал Юрий Семёнов. – В карантинных центрах находятся здоровые люди. Медперсонал наблюдает за их состоянием в течение 14 дней. Столько длится инкубационный период. Если никаких тревожных симптомов не появляется, людей выписывают. Если коронавирус будет диагностирован, то такого пациента не будут лечить в карантинном центре. Его сразу же направят в инфекционное отделение ГКБ №8. Лечение будет проходить там. Поводов для паники нет. Анализы проверяются дважды – сначала в челябинской лаборатории, затем в Екатеринбурге. Поэтому полученные результаты абсолютно точные.

Из заграничных поездок вернуться на Южный Урал должны ещё около 60 граждан Китая. О необходимости карантина их предупреждают заранее. Прямо из аэропорта их везут в карантинный центр. Под наблюдением сегодня находятся и российские граждане, вернувшиеся из Китая. Они не изолированы в карантинных центрах, но регулярно осматриваются врачами. Их здоровье также не вызывает опасения. В общей сложности под наблюдением сейчас около 400 человек.

В Челябинской области карантинных центра два: один расположен в новом корпусе областного противотуберкулёзного диспансера, второй – в Миасском медицинском центре «Северный».

Они, по словам врачей, идеально подходят для этих целей и с точки зрения оснащения и с точки зрения подготовки медиков.

Объекты в Варненском и Сосновском районах закрыты. Такое решение было принято губернатором Алексеем Текслером.

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Круглосуточно телефон горячей линии Министерства здравоохранения Челябинской области: 8 (351) 240-15-16.

С 9 до 18 часов звонки принимает врач-инфекционист Елена Корнеева. Она готова ответить на все вопросы, связанные с сезонными заболеваниям ОРВИ и гриппом, а также рассказать, что такое коронавирусная инфекция.