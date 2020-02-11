В Кыштыме заболеваемость ОРВИ продолжает набирать обороты

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По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, только за вчерашний день за медицинской помощью обратились 164 человека, из них 119 – дети дошкольного и школьного возрастов. У всех диагностированы различные формы острой респираторно-вирусной инфекции.

Как сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Ольга Мазякина, заболеваемость ОРВИ в нашем городе набирает обороты. Для сравнения: за всю прошлую неделю, с 3 по 9 февраля, заболевших было 322 человека, большинство из которых опять же дети.

Как уже сообщалось на сайте «КР», с 6 февраля все кыштымские школы были закрыты на карантин. Завтра в администрации округа состоится заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на которой будет принято решение о продлении либо прекращении карантина в учебных заведениях и в учреждениях дополнительного образования.