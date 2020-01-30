В Кыштыме новорождённой девочке нанесли порез на лицо

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Областные информационные сайты опубликовали информацию, что в кыштымском роддоме новорождённой девочке нанесли порез на лицо.

Жительница Верхнего Уфалея поступила в наш город со схватками 26 января. Врачи приняли решение сделать кесарево сечение.

Случай получил огласку, когда бабушка новорождённой заметила порез на щеке девочки. Его обработали зелёнкой.

Сайт «КР» обратился за комментарием к главному врачу кыштымской городской больницы Игорю Ускову.

– Операция проходила по экстренным показаниям, – сказал сайту «КР» Игорь Геннадьевич. – Разрез при кесаревом сечении – это деликатная работа. Плод лежал головой вперёд, поэтому, к сожалению, его щёчка оказалась на линии разреза. Врач, проводящий операцию, опытный медик с 30-летним стажем. Маме девочки объяснили причины произошедшего случая, заведующая роддомом принесла свои извинения.

Как утверждают врачи, у новорождённой малышки не останется шрама. Порез оказалось поверхностным. Это подтвердила и оценка судмедэксперта.