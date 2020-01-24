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В Кыштыме введён масочный режим из-за распространения вируса

Сегодня, 14:55 Категория: Медицина
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Как сообщили сайту «КР» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с сегодняшнего дня в медицинских учреждениях и социальных учреждениях всего Южного Урала введены ограничительные мероприятия в связи с ростом острых респираторно-вирусных заболеваний.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как предэпидемическая. 

В больницах и соцучреждениях введён масочный режим для персонала, запрещены посещения пациентов и культурно-массовые мероприятия.

В Кыштымском городском округе ситуация оценивается как стабильная. По данным центральной городской больницы, с 1 по 19 января за медицинской помощью обратились 237 человек, в том числе 86 детей. В прошлом году за аналогичный период было 703 обращения.

 

 

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Теги: Кыштым Управление Роспотребнадзора Масочный режим ОРВИ

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