В Кыштыме введён масочный режим из-за распространения вируса
Сегодня, 14:55 Категория: Медицина
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Как сообщили сайту «КР» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с сегодняшнего дня в медицинских учреждениях и социальных учреждениях всего Южного Урала введены ограничительные мероприятия в связи с ростом острых респираторно-вирусных заболеваний.
Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как предэпидемическая.
В больницах и соцучреждениях введён масочный режим для персонала, запрещены посещения пациентов и культурно-массовые мероприятия.
В Кыштымском городском округе ситуация оценивается как стабильная. По данным центральной городской больницы, с 1 по 19 января за медицинской помощью обратились 237 человек, в том числе 86 детей. В прошлом году за аналогичный период было 703 обращения.