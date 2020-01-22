В Кыштыме семиклассники одной из школ ушли на карантин по ОРВИ

Сегодня, 10:04 Категория: Медицина

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С сегодняшнего дня закрыт на карантин седьмой класс в основной школе № 11, расположенной в микрорайоне Каолиновом.

Причиной стал рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями среди детей. Семиклассники пробудут на внеплановых каникулах по 28 января включительно.

Как сообщили сайту «КР» в центре гигиены и эпидемиологии Кыштыма, за прошлую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 105 кыштымцам, из них 36 – дети. Как правило, после новогодних каникул, когда возобновляется учебный процесс в школах, а многие взрослые выходят на работу, заболеваемость ОРВИ идёт по нарастающей.

На сегодня в Челябинской области ситуация по ОРВИ не считается эпидемиологической. Специалисты прогнозируют пик заболеваемости в феврале-марте.