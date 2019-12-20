Уходящий год ознаменовался для медицины Кыштыма множеством изменений. Интервью с главным врачом горбольницы Игорем Усковым

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О наиболее важных переменах нынешнего года и о первостепенных задачах на 2020-й в интервью сайту "КР" рассказал главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков.

Делать ремонт – так капитально

– Игорь Геннадьевич, даже самые закоренелые скептики не могут не согласиться с тем, что в этом году выполнен и продолжает выполняться огромный фронт ремонтных работ. Разложите, пожалуйста, по полочкам основные моменты…

– Действительно, капитального ремонта, да ещё сразу в нескольких корпусах больницы, у нас никогда не было. Нам удалось впервые за 30 лет капитально отремонтировать инфекционное отделение. На эти цели из областного бюджета было выделено более восьми миллионов рублей. В двухэтажном здании полностью заменены двери, батареи, канализация, система освещения и пожарная сигнализация, установлены пластиковые перегородки. В отремонтированные помещения завезена новая мебель.

– Не успела обновиться «инфекционка», как вы уже приступили к капитальному ремонту взрослой поликлиники...

– Да. И она тоже не видела таких масштабных работ с момента постройки в 1988 году. Ремонт поликлиники обошёлся областному бюджету почти в десять миллионов рублей. Проведён капитальный ремонт кровли, заменены 196 старых окон на пластиковые стеклопакеты, поэтажно проводится ремонт помещений, систем отопления и электроснабжения. Современно теперь выглядит и зона регистратуры. Здесь, кстати, мы переняли опыт Челябинской областной больницы. Со дня на день в нашу регистратуру поступит специальное оборудование, позволяющее оптимизировать работу с пациентами, в том числе связанную с электронной очередью. На данный момент в поликлинике ведётся монтаж нового лифта. Завершить запланированную работу планируется до конца года. Отмечу также, что в этом году ремонтные работы, пусть и не в таком масштабе, были проведены и в детской поликлинике.

– Пока мы не ушли от темы ремонта, скажите, пожалуйста, будет ли продолжена эта работа в следующем году.

– Однозначно! Сейчас мы взялись за лечебный корпус. Здесь будет проведена замена инженерных сетей и грузового лифта. В начале следующего года ремонт коммуникаций завершится. Также запланирован капитальный ремонт детского отделения. На эти цели из областного бюджета поступит порядка 20 миллионов рублей. Будут заменены кровля, сантехника, полностью обновятся все инженерные сети. Произведён косметический ремонт и оснащение мебелью, также в будущем году планируется установка рентгеновского аппарата.

В Челябинск – за полчаса

– Буквально пару месяцев назад кыштымская больница обзавелась вертолётной площадкой. Говорят, она одна из лучших в Челябинской области…

– Я очень благодарен Русской медной компании и администрации округа за содействие, в том числе и материальное, в оборудовании этой площадки. Она действительно одна из лучших в области. К ней удобные подъездные пути, да и располагается в непосредственной близости к лечебным корпусам, что позволяет максимально бережно транспортировать тяжёлых больных. Мы осуществили с этой площадки уже четыре эвакуации наших пациентов в Челябинск. Время в пути занимает 32-35 минут. Кроме того, мы отработали промежуточную посадку вертолёта на нашей площадке. К примеру, если пациента доставляют санавиацией из Нязепетровска в областной центр и во время перелёта наступает ухудшение состояние пациента, вертолёт может в любой момент приземлиться на нашей территории, и кыштымские врачи экстренно проведут все необходимые реанимационные мероприятия в условиях нашей больницы.

– Что ещё нового появилось в нашей больнице в уходящем году?

– Мы открыли палату интенсивной терапии для новорождённых в родильном отделении. Теперь вся необходимая помощь для стабилизации состояния новорождённых проводится прямо в роддоме. Это очень важно, особенно когда счёт идёт буквально на минуты. Если говорить о других отделениях, хотелось бы отметить, что новым оборудованием пополнились и взрослая, и детская реанимации. Здесь появились анализаторы крови, необходимые для обследования тяжёлых больных. В диагностическом корпусе установлены новая эндоскопическая видеостойка.

Операции без ножа

– А как решается кадровый вопрос? Появились ли в городе новые специалисты?

– На сегодняшний день у нас 91 врач. Это неплохой показатель. В нынешнем году в кыштымскую больницу пришли работать врач-терапевт, три врача-хирурга, врач-патологоанатом и нефролог. Отрадно отметить, что два наших сотрудника заканчивают обучение на базе Челябинской областной больницы и скоро начнут применять совершенно новый для Кыштыма метод лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

– Можно подробнее, пожалуйста?

– Хирурги Евгений Устинов и Александр Костин в конце декабря этого года заканчивают обучение по эндоваскулярной хирургии. Это экстренное оперативное вмешательство, которое проводится малоинвазивно при развитии острой патологии сосудов сердца. То есть операция делается через пункцию магистрального сосуда с помощью специальных инструментов. В следующем году мы планируем оборудовать операционный зал под внедрение этого метода. Раньше в Кыштыме такие операции не выполнялись.

– Какие первоочередные задачи на новый 2020 год вы перед собой ставите?

– Нам важно, чтобы медицинская помощь была для каждого пациента доступной и качественной. Это и есть первоочередные задачи. К примеру, уже сейчас упорядочена работа стоматологической службы, причём как взрослой, так и детской. Стараемся сделать всё возможное, чтобы пациенты не ждали очереди на ультразвуковую диагностику, как это было раньше. Для этого увеличено количество дней работы УЗИ и привлечён специалист из Челябинска. В следующем году ожидаются перемены и в посёлках Кыштымского округа. Так, к примеру, сейчас решается вопрос о строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках Северный, Слюдорудник и Увильды. Насколько мне известно, уже определены участки под их строительство.

– До Нового года осталось всего 11 дней. Ваши пожелания кыштымцам?

– Очень рад, что у меня есть возможность поздравить всех жителей нашего округа с наступающим Новым годом. Как врач, конечно же, желаю всем крепкого здоровья! Пусть Новый год принесёт благополучие, удачу и побольше поводов для радости.