Жителей Кыштыма предупреждают об активном распространении вируса гриппа А

Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Медицина

Сообщение об этом опубликовано на сайте Роспотребнадзора. С 9 по 15 декабря острыми респираторными вирусными инфекциями заболели свыше 24 тысяч жителей Челябинской области.

– Сезонный подъём заболеваемости вызван циркуляцией преимущественно РС-вирусной инфекции, риновирусов и вирусов парагриппа. За прошедшую неделю отмечается появление в циркуляции вируса гриппа А, – говорится в сообщении ведомства.

По данным на 13 декабря в Челябинской области против гриппа привито полтора миллиона человек. Массовая вакцинация населения подходит к завершению.