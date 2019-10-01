В Кыштыме городская больница пополняется современным оборудованием и готовится к открытию новых отделений

Автор: КР от Вчера, 17:58 Категория: Медицина

В этом году наш город активно включился в реализацию национального проекта «Здравоохранение». Его стратегия направлена на улучшение качества медицинской помощи населения.

Сейчас продолжается поэтапный ремонт поликлиники № 1. Ожидается установка компьютерных терминалов. Кроме того, проводится подготовительная работа для вхождения в единую государственную информационную систему.

Её внедрение позволит специалистам обмениваться информацией, которая содержится в электронных картах пациентов, из любой точки Челябинской области и России. Результаты обследования на компьютерном томографе и на другом оборудовании можно будет увидеть и оценить в любом медучреждении.

– Также проведён косметический ремонт и лицензирование бактериологической лаборатории и эндоскопического кабинета в лечебно-диагностическом корпусе, – сказал главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – К концу года будет приобретена видеоэндоскопическая стойка для эндоскопического кабинета. В следующем году запланирована замена рентгенологической установки в педиатрическом корпусе.

Современным оборудованием оснащена детская поликлиника. Для маленьких пациентов доступен прибор для оценки функционального состояния органов дыхания «Прессотахоспирограф ПТС-14П-01», ультразвуковая диагностическая медицинская система LogiqP7.

Рабочее место оториноларинголога оборудовано для проведения диагностических и лечебных процедур РМ ЛОР – «Азимут», электрокардиографом модели SE-1201, дефибриллятором ДФР-02-«УОМЗ».

Приобретено оборудование для офтальмологического кабинета. Это аппарат для измерения внутриглазного давления, периметр офтальмологический компьютерный Galaxy SP, щелевая лампа, автоматический рефрактометр РRK 6000, бинокулярный офтальмоскоп.

В кыштымской городской больнице на сегодня не хватает 35 врачей по различным профилям. В этом году штат пополнили участковые терапевты, врач функциональной диагностики, хирурги, патологоанатом, нефролог.

– По инициативе администрации Кыштымского городского округа действует муниципальная программа «Кадровое обеспечение» больницы. Она предусматривает для привлечения врачей такие меры социальной поддержки, как ежемесячную компенсацию в размере десяти тысяч рублей за съёмное жильё. В этом году такую выплату получают четыре медработника. – отметил Игорь Геннадьевич. – Специалисты не старше 35 лет, которые трудоустроились впервые после получения документа об образовании, могут рассчитывать на единовременные пособия в сумме 70 тысяч рублей.

К наиболее распространённым неинфекционным заболеваниям, которым подвержены кыштымцы, относятся сердечно-сосудистые и онкологические.

Ожидается, что через пять лет число летальных исходов от инфарктов и инсультов существенно снизится. Для этого и создано межрайонное первично-сосудистое отделение в кыштымской городской больнице. А к 2022 году будет открыт региональный сосудистый центр, оснащённый ангиографической установкой. Два кыштымских специалиста уже проходят профессиональную переподготовку по специальности «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение».

В Кыштыме организован «зелёный коридор» для пациентов с подозрением на онкологические заболевания.

– При подозрении на заболевание участковый терапевт направляет пациента на необходимое обследование. В течение двух недель пациент должен беспрепятственно пройти все этапы: от первичного обращения до постановки диагноза, – пояснил Игорь Усков.

На базе городской больницы работает паллиативное отделение, а в 2024 году запланировано открытие межрайонного центра амбулаторной онкологической помощи.