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В Кыштыме работники роддома прошли обучение основам реанимации

Автор: КР от Вчера, 09:25 Категория: Медицина

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Фото пресс-службы Челябинской областной детской клинической больницы

 

Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы обучают основам реанимации персонал медицинских учреждений по всему Южному Уралу.

На днях симуляционный тренинг для получения новых знаний и повторений состоялся в Кыштыме. Обучение прошли сотрудники роддома – акушерско-гинекологическая служба, анестезиологи-реаниматологи, детские реаниматологи, неонатальные медсёстры и медсёстры отделения детской реанимации. 

 



Такие же обучающие семинары уже состоялись в Миассе, Златоусте, Чебаркуле, Катав-Ивановске, Нязепетровске. В ближайшее время планируется трёхдневный тренинг в Магнитогорске.


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