В Кыштыме работники роддома прошли обучение основам реанимации Автор: КР от Вчера, 09:25 Категория: Медицина 0 Фото пресс-службы Челябинской областной детской клинической больницы Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы обучают основам реанимации персонал медицинских учреждений по всему Южному Уралу. На днях симуляционный тренинг для получения новых знаний и повторений состоялся в Кыштыме. Обучение прошли сотрудники роддома – акушерско-гинекологическая служба, анестезиологи-реаниматологи, детские реаниматологи, неонатальные медсёстры и медсёстры отделения детской реанимации. Такие же обучающие семинары уже состоялись в Миассе, Златоусте, Чебаркуле, Катав-Ивановске, Нязепетровске. В ближайшее время планируется трёхдневный тренинг в Магнитогорске. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить