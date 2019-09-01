В Кыштыме появится магнитно-резонансный томограф Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: Медицина 0 С помощью него получают томографические медицинские снимки для исследования внутренних органов и тканей. Ближайший такой аппарат от нашего города находится в Каслях, но в 2020 году пройти МРТ возможно будет и в Кыштыме. Бывшее здание «Торгового Дома металлов», которое находится на улице Возмездия, 33 в районе Нижнего Кыштыма между корчмой «У Петера» и церковью Николая Чудотворца, переоборудуют в медицинский центр в связи с банкротством ТДМ. В феврале 2018 года в отношении этого кыштымского предприятия решением Арбиражного суда Челябинской области была введена процедура конкурсного производства. Конкурсный управляющий Эдуард Еремеев несколько раз выставлял это здание на аукцион. В июне нынешнего года торги выиграл озёрский предприниматель Владимир Рубцов. Выкуп имущества ему обошёлся в шесть миллионов 435 тысяч рублей. Сейчас на территории бывшего «Торгового Дома металлов» развернулось активное строительство. – Через три-четыре месяца мы планируем открыть в первом здании стоматологию, – сказал сайту «КР» Владимир Рубцов. – Это будет представительство в вашем городе челябинской фирмы. А на следующий год у нас в планах во втором здании установить магнитно-резонансный томограф. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить