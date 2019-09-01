В Кыштыме учителям и родителям расскажут, как обращаться с детьми, у которых сахарный диабет

Автор: КР от Сегодня, 13:05 Категория: Медицина

Челябинское диабетическое движение «Вместе» в рамках реализации президентского гранта проведёт просветительские мероприятия в городах и районам Челябинской области.

В Кыштымском городском округе на встречу с представителями этого движения пригласят учителей образовательных учреждений, детей и их родителей. В наш город приедут также заинтересованные лица из Каслей, Озёрска и Снежинска.

– На этих встречах мы расскажем работникам образовательных учреждений особенности работы с детьми, у которых есть диагноз «сахарный диабет», – сказала сайту «КР» председатель правления Челябинского диабетического движения «Вместе» Ирина Исакова. – До детей будет донесена информация о том, почему их ограничивают в посещениях, например, уроков физической культуры. С родителями будет работать психолог, который даст им инструменты по тому, как нужно избегать конфликтных ситуаций: не провоцировать и не раздувать конфликт. Ведь не секрет, что родители детей с сахарным диабетом очень переживают, когда отдают их в школу.

В ходе просветительских мероприятий учителя также получат инструкции по оказанию помощи детям, если им вдруг станет резко плохо. Особенности этого заболевания требуют мобильного лечения. Педагог должен знать, что делать, если у ребёнка резко понизится уровень сахара в крови. В таких случаях помощь нужно оказать в считанные минуты.

Такие ближайшие встречи пройдут в Миассе, Троицке и Коркино. В Кыштым специалисты челябинского диабетического движения «Вместе» приедут лишь в 2020 году, во время весенних школьных каникул.

Однако жители нашего города могут поехать в Миасс 28 октября. Место и время встречи можно узнать в группе социальной сети «ВКонтакте» и на сайте этого движения. Для предварительной регистрации необходимо написать электронное письмо на почту diabetvmeste@mail.ru, указав количество человек, которые посетят мероприятие.