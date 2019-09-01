Жители Кыштыма могут получить бесплатные препараты для корректировки давления и уровня холестерина в крови Автор: КР от Сегодня, 10:47 Категория: Медицина 0 В Челябинской области реализуется программа в рамках национального проекта «Здравоохранение» по обеспечению лиц старшего возраста бесплатными лекарственными препаратами для корректировки давления и уровня холестерина в крови. Всего в проекте примут участие порядка 10 тысяч южноуральцев – это женщины старше 55 лет и мужчины, которым за 60. Из областного бюджета на реализацию программы выделен 131 миллион рублей. Определять необходимость участия в проекте будет лечащий врач. В течение года лекарственными препаратами для снижения артериального давления и уровня холестерина в крови будут пациенты, у которых впервые в жизни установлен диагноз «Гипертензивная болезнь». В проекте участвует и городская больница Кыштыма. На приём к участковым терапевтам обратились уже 44 человека. Лечение им назначено исходя из установленного диагноза. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить