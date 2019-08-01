В Кыштыме началась вакцинация против гриппа Автор: КР от Вчера, 14:46 Категория: Медицина 0 В кыштымскую городскую больницу поступило около трёх тысяч доз вакцины против гриппа. Это лишь первая партия препаратов. В течение прививочного сезона их поставка будет продолжаться. В министерстве здравоохранения Челябинской области отмечают, что на формирование иммунитета нужен месяц, поэтому затягивать с визитом к врачу не стоит. Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте от шести месяцев, работники медицинских и образовательных учреждений, транспортных и коммунальных организаций, призывники, студенты, беременные женщины, кыштымцы старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями. Остальные могут привиться против гриппа за личный счёт, а также за счёт средств работодателей. По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области в прошлом сезоне эпидемический подъём заболеваемости гриппом отличался низкой интенсивностью и короткой продолжительностью. – В день выборов губернатора Челябинской области, 8 сентября, в зданиях, где находятся избирательные участки для голосования, будет проходить бесплатная вакцинация от гриппа для всех желающих, – сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Кроме того, медработники измерят местным жителям давление и уровень сахара в крови. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить