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В Кыштыме пройдёт первый социально-ребиалитационный форум

Автор: КР от Сегодня, 15:16 Категория: Медицина

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Один из прототипов очков с датчиком движения для незрячих людей. 

 

Завтра свои двери для людей с нарушением органов зрения распахнёт санаторий «Дальнаяя Дача». Здесь пройдёт первый в истории Челябинской области социально-реабилитационный форум «Интеграция».

 

На нём выступят председатели местных отделений муниципалитетов Южного Урала Всероссийского общества слепых. Для спортсменов с нарушением органов зрения будут организованы площадки «Дартс», «Волейбол», «Адаптивные настольные игры», «Скандинавская ходьба».

 

Участникам форума представят с магнитогорские инновационные тифлоновинки. В частности, очки с датчиками движения для незрячих людей.

 

На форуме будет также открыта площадка бесплатной юридической консультации.

 

Перед участниками форума выступят творческие коллективы местных отделений Всероссийского общества слепых из Озёрска, Каслей, Верхнего Уфалея и Кыштыма.

 

Форум «Интеграция» начнётся в 11 часов.


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