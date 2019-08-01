В Кыштыме пройдёт первый социально-ребиалитационный форум

Автор: КР от Сегодня, 15:16 Категория: Медицина

Один из прототипов очков с датчиком движения для незрячих людей.

Завтра свои двери для людей с нарушением органов зрения распахнёт санаторий «Дальнаяя Дача». Здесь пройдёт первый в истории Челябинской области социально-реабилитационный форум «Интеграция».

На нём выступят председатели местных отделений муниципалитетов Южного Урала Всероссийского общества слепых. Для спортсменов с нарушением органов зрения будут организованы площадки «Дартс», «Волейбол», «Адаптивные настольные игры», «Скандинавская ходьба».

Участникам форума представят с магнитогорские инновационные тифлоновинки. В частности, очки с датчиками движения для незрячих людей.

На форуме будет также открыта площадка бесплатной юридической консультации.

Перед участниками форума выступят творческие коллективы местных отделений Всероссийского общества слепых из Озёрска, Каслей, Верхнего Уфалея и Кыштыма.

Форум «Интеграция» начнётся в 11 часов.