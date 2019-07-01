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В Кыштыме зарегистрированы случаи опасного паразитарного заболевания

Автор: КР от Сегодня, 13:37 Категория: Медицина

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С мая этого года в Челябинской области зарегистрирован множественный очаг острого описторхоза. 

 

– Это паразитарное заболевание. Глистная инвазия, которая протекает тяжело, – сказала сайту «КР» заведующая инфекционным отделением кыштымской городской больницы Илона Мыларщикова. – Сложность лечения ещё и в том, что в России нет необходимого противопаразитарного средства. В Кыштыме зарегистрировано два случая заражения. Одна из пациенток смогла найти препарат для лечения только в Казахстане.

 

Увеличение случаев заболевания описторхозом связано с употреблением мороженой, вяленой и сушёной рыбы. Преимущественно это язь.

 

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» провели проверки девяти рыбоперерабатывающих цехов, четырёх оптовых складов и  десяти предприятий торговли с отбором проб рыбной продукции на санитарно-паразитологические показатели.

 

По результатам исследований в 15 пробах готовой продукции обнаружены жизнеспособные личинки  описторхиса.

 

По данным управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области, неблагополучными по описторхозу являются три водоёма в регионе – озеро Иртяш в Каслинском районе, озеро Карагайкуль в Аргаяшском районе и озеро Первое в Челябинске. 

 


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