В Кыштыме зарегистрированы случаи опасного паразитарного заболевания

Автор: КР от Сегодня, 13:37 Категория: Медицина

С мая этого года в Челябинской области зарегистрирован множественный очаг острого описторхоза.

– Это паразитарное заболевание. Глистная инвазия, которая протекает тяжело, – сказала сайту «КР» заведующая инфекционным отделением кыштымской городской больницы Илона Мыларщикова. – Сложность лечения ещё и в том, что в России нет необходимого противопаразитарного средства. В Кыштыме зарегистрировано два случая заражения. Одна из пациенток смогла найти препарат для лечения только в Казахстане.

Увеличение случаев заболевания описторхозом связано с употреблением мороженой, вяленой и сушёной рыбы. Преимущественно это язь.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» провели проверки девяти рыбоперерабатывающих цехов, четырёх оптовых складов и десяти предприятий торговли с отбором проб рыбной продукции на санитарно-паразитологические показатели.

По результатам исследований в 15 пробах готовой продукции обнаружены жизнеспособные личинки описторхиса.

По данным управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области, неблагополучными по описторхозу являются три водоёма в регионе – озеро Иртяш в Каслинском районе, озеро Карагайкуль в Аргаяшском районе и озеро Первое в Челябинске.