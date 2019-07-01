В Челябинской области в рамках национального проекта отремонтируют больницы

Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Медицина

Масштабная реконструкция медицинских учреждений в городах и района Челябинской области пройдёт в текущем году благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Кроме того, больницы и поликлиники региона получат новое медицинское оборудование.

Всего в систему здравоохранения Южного Урала в 2019 году будет направлено в общей сложности более 30 миллиардов рублей. По нацпроекту отремонтируют 118 объектов.

В Челябинске пройдут ремонты в 14 медучреждениях. В Ленинском районе, к примеру, обновится детский соматический корпус городской клинической больницы № 9, детская поликлиника на улице Машиностроителей, 34 и взрослая поликлиника на улице Пирогова, 7, а также операционный блок для офтальмологических пациентов ГКБ № 11. В Тракторозаводском районе отремонтируют хосписное отделение ГКБ № 8 и детский лор-корпус ГКБ №1.

Важным событием для мегаполиса станет открытие в сентябре после капитального ремонта поликлинического подразделения городской клинической больницы № 6.

– Мы рады, что ко Дню города при поддержке главы региона Алексея Текслера, правительства Челябинской области и местной администрации жители Металлургического района получат новую поликлинику, – сказала начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова. – Она позволит повысить доступность одного из самых важных этапов медицинской помощи – первичной медико-санитарной. Ведь именно от работы данного звена – терапевтов и узких специалистов – зависит ранняя диагностика заболеваний.

Поликлиника получила современную диагностическую базу и будет работать по принципу «бережливых» технологий. Там разделят потоки здоровых и больных пациентов, уже установлены инфоматы для записи на приём и электронное табло-расписание, а на приёмах будут использовать электронные медицинские карты.

– До 2024 года в процесс внедрения «бережливых» технологий будут включены все государственные и муниципальные медицинские организации Челябинской области, имеющие прикреплённое население, – сообщили в региональном минздраве.

В Кыштыме тоже запущен феде­ральный проект «Бережли­вая поликлиника». Он на­правлен на изменение прин­ципа работы регистратуры, установку современного обо­рудования, организацию до­ступной среды для людей с ограниченными возможно­стями здоровья.

Это позволит опти­мизировать работу всей поли­клинической службы, а глав­ное – значительно сократить ожидание больными приёма врача в очередях.

– В регистратуре установле­ны два современных автомати­зированных рабочих места, – рассказал главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Информатизация работы позволяет передавать данные из регистратуры непо­средственно на рабочие места специалистов, которые прово­дят приём пациентов. Запись к врачу обеспечивается через контакт-центр и через портал госуслуг. Также мы улучшили на первом этаже зону комфорта для пациентов, проходящих в поликлинике флюорографиче­ское обследование.

Кроме того, отремонтирова­на входная группа поликлиники № 1, напольное противосколь­зящее покрытие из керамогра­нита выполнено с уклоном для удобства маломобильных групп населения, обустроено карто-хранилище, установлены новые приёмные стойки регистрату­ры, закуплена мебель.

Для пациентов с ограничен­ными возможностями здоровья в регистратуре оснащено от­дельное удобное окно, а в зда­нии поликлиники оборудован санузел.

Кроме того, в июне после капитального ремонта было открыто инфекционное отделение.

Помимо этого в Челябинской области заметно преобразится поликлиника районной больницы в селе Варна, детское отделение в горбольнице №1 Еманжелинска, инфекционное отделение в областной больнице Троицка и терапевтическое отделение в райбольнице села Уйское. Также будут обновлены помещения под дальнейшее размещение первично-сосудистого отделения в здании стационара райбольницы в Аше, кардиологического диспансера в клинике Златоуста, травматологического пункта в медучреждении Копейска и бактериологической лаборатории в детской поликлинике Верхнего Уфалея.

По данным областного минздрава, заключены контракты на поставку в текущем году 62 единиц медицинской техники. Так, детская больница Магнитогорска получит новый рентгеновский аппарат и цифровую широкоугольную ретинальную камеру, Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины – высокоэнергетический линейный ускоритель, а областная клиническая больница №3 и медучреждения Аши и Варны - мультиспиральный компьютерный томограф.

В арсенале челябинской ДГКБ №8 появится магнитно-резонансный томограф, Челябинской областной клинической больницы - ангиографический комплекс. Новое реанимационное оборудование и флюидизирующие кровати получит Челябинский областной ожоговый центр при ГКБ № 6.