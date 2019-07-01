В Челябинской области в рамках национального проекта отремонтируют больницы Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Медицина 0 Масштабная реконструкция медицинских учреждений в городах и района Челябинской области пройдёт в текущем году благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Кроме того, больницы и поликлиники региона получат новое медицинское оборудование. Всего в систему здравоохранения Южного Урала в 2019 году будет направлено в общей сложности более 30 миллиардов рублей. По нацпроекту отремонтируют 118 объектов. В Челябинске пройдут ремонты в 14 медучреждениях. В Ленинском районе, к примеру, обновится детский соматический корпус городской клинической больницы № 9, детская поликлиника на улице Машиностроителей, 34 и взрослая поликлиника на улице Пирогова, 7, а также операционный блок для офтальмологических пациентов ГКБ № 11. В Тракторозаводском районе отремонтируют хосписное отделение ГКБ № 8 и детский лор-корпус ГКБ №1. Важным событием для мегаполиса станет открытие в сентябре после капитального ремонта поликлинического подразделения городской клинической больницы № 6. – Мы рады, что ко Дню города при поддержке главы региона Алексея Текслера, правительства Челябинской области и местной администрации жители Металлургического района получат новую поликлинику, – сказала начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова. – Она позволит повысить доступность одного из самых важных этапов медицинской помощи – первичной медико-санитарной. Ведь именно от работы данного звена – терапевтов и узких специалистов – зависит ранняя диагностика заболеваний. Поликлиника получила современную диагностическую базу и будет работать по принципу «бережливых» технологий. Там разделят потоки здоровых и больных пациентов, уже установлены инфоматы для записи на приём и электронное табло-расписание, а на приёмах будут использовать электронные медицинские карты. – До 2024 года в процесс внедрения «бережливых» технологий будут включены все государственные и муниципальные медицинские организации Челябинской области, имеющие прикреплённое население, – сообщили в региональном минздраве. В Кыштыме тоже запущен федеральный проект «Бережливая поликлиника». Он направлен на изменение принципа работы регистратуры, установку современного оборудования, организацию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит оптимизировать работу всей поликлинической службы, а главное – значительно сократить ожидание больными приёма врача в очередях. – В регистратуре установлены два современных автоматизированных рабочих места, – рассказал главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Информатизация работы позволяет передавать данные из регистратуры непосредственно на рабочие места специалистов, которые проводят приём пациентов. Запись к врачу обеспечивается через контакт-центр и через портал госуслуг. Также мы улучшили на первом этаже зону комфорта для пациентов, проходящих в поликлинике флюорографическое обследование. Кроме того, отремонтирована входная группа поликлиники № 1, напольное противоскользящее покрытие из керамогранита выполнено с уклоном для удобства маломобильных групп населения, обустроено карто-хранилище, установлены новые приёмные стойки регистратуры, закуплена мебель. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья в регистратуре оснащено отдельное удобное окно, а в здании поликлиники оборудован санузел. Кроме того, в июне после капитального ремонта было открыто инфекционное отделение. Помимо этого в Челябинской области заметно преобразится поликлиника районной больницы в селе Варна, детское отделение в горбольнице №1 Еманжелинска, инфекционное отделение в областной больнице Троицка и терапевтическое отделение в райбольнице села Уйское. Также будут обновлены помещения под дальнейшее размещение первично-сосудистого отделения в здании стационара райбольницы в Аше, кардиологического диспансера в клинике Златоуста, травматологического пункта в медучреждении Копейска и бактериологической лаборатории в детской поликлинике Верхнего Уфалея. По данным областного минздрава, заключены контракты на поставку в текущем году 62 единиц медицинской техники. Так, детская больница Магнитогорска получит новый рентгеновский аппарат и цифровую широкоугольную ретинальную камеру, Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины – высокоэнергетический линейный ускоритель, а областная клиническая больница №3 и медучреждения Аши и Варны - мультиспиральный компьютерный томограф. В арсенале челябинской ДГКБ №8 появится магнитно-резонансный томограф, Челябинской областной клинической больницы - ангиографический комплекс. Новое реанимационное оборудование и флюидизирующие кровати получит Челябинский областной ожоговый центр при ГКБ № 6. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить