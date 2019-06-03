В Кыштыме появится центр амбулаторной онкологической помощи

Автор: КР от Сегодня, 11:18 Категория: Медицина

В Челябинской области планируется создание 16 таких центров на базе муниципальных больниц региона. Создание центра амбулаторной онкологической помощи в городской больнице Кыштыма запланировано на 2023 год.

Вчера на Южном Урале была подписана областная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Как сообщается в пояснительной записке к документу, создание программы продиктовано высокими показателями заболеваемости и ростом смертности.

Так, в 2017 году заболеваемость онкологией в Челябинской области составила 473 случая на 100 тысяч населения. За десять лет этот показатель вырос на 19,1 процента. Уровень смертности от онкологических заболеваний тоже высок – 236,5 случая на 100 тысяч жителей.

Согласно этому же документу Кыштымский городской округ не попал в число территорий, где показатель смертности и доля запущенных злокачественных новообразований находится на критической отметке. Именно поэтому центры амбулаторной онкологической помощи решено строить в первую очередь в муниципалитетах, где сложилась наиболее неблагоприятная обстановка по этим показателям.