В Кыштыме в городской больнице проведён священный обряд Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: Медицина 0 Фото Максима Марининова Настоятель храма Рождества Христова отец Михаил освятил родильный дом и инфекционное отделение кыштымской городской больницы. Инициатива освятить больничные отделения принадлежала главному врачу Игорю Ускову. По его словам, работа врачей трудная и очень ответственная. Поэтому решено благословить совершение их добрых и важных дел. Родильное отделение освятили, потому что оно символизирует появление на свет новой жизни. А в инфекционном отделении обряд был проведён после окончания длительного ремонта. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить