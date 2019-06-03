В Кыштыме в городской больнице проведён священный обряд

Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: Медицина

Фото Максима Марининова

Настоятель храма Рождества Христова отец Михаил освятил родильный дом и инфекционное отделение кыштымской городской больницы.

Инициатива освятить больничные отделения принадлежала главному врачу Игорю Ускову. По его словам, работа вра­чей трудная и очень ответственная. Поэтому решено благословить совер­шение их добрых и важных дел.

Родильное отделение освятили, потому что оно символизирует появление на свет новой жизни. А в инфекцион­ном отделении обряд был проведён после окончания длительного ре­монта.