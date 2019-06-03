В Кыштыме клещи кусают чаще прошлогоднего сезона Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: Медицина 0 С начала апреля от укусов клещей в Кыштыме пострадали уже 478 человек. Это выше прошлогоднего показателя за такой же период. Радует, что хотя бы детей среди укушенных меньше почти в два раза – 52. Только за прошлые выходные 12 кыштымцев обратились за помощью в приёмный покой городской больницы. По словам главного врача Игоря Ускова, кровопийцы нападают на людей не только в окрестностях Кыштыма, но и в черте города. Руководителей садоводческих некоммерческих товариществ и управляющих компаний администрация округа попросила провести акарицидную обработку территорий. Проблем с введением иммуноглобулина пострадавшим не возникает. Имеющим страховки вакцину ставят бесплатно. Остальным приходится оплачивать её за свой счёт, причём чем больше вес, тем дороже оплата. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить