В Кыштыме клещи кусают чаще прошлогоднего сезона

Автор: КР от Сегодня, 12:16 Категория: Медицина

С начала апреля от укусов клещей в Кыштыме пострадали уже 478 человек. Это выше прошлогоднего показателя за такой же период. Радует, что хотя бы детей среди укушенных меньше почти в два раза – 52.

Только за прошлые выходные 12 кыштымцев обратились за помощью в приёмный покой городской больницы. По словам главного врача Игоря Ускова, кровопийцы нападают на людей не только в окрестностях Кыштыма, но и в черте города.

Руководителей садоводческих некоммерческих товариществ и управляющих компаний администрация округа попросила провести акарицидную обработку территорий.

Проблем с введением иммуноглобулина пострадавшим не возникает. Имеющим страховки вакцину ставят бесплатно. Остальным приходится оплачивать её за свой счёт, причём чем больше вес, тем дороже оплата.