В Кыштыме с рабочим визитом побывал депутат Государственной думы Владимир Бурматов Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: Медицина 0 Фото Максима Марининова Парламентарий проверил ход работ по завершению реконструкции инфекционного отделения городской больницы им. А. П. Силаева. Напомним, капитальный ремонт этого отделения начался в ноябре прошлого года. А уже на этой неделе в отремонтированных помещениях стали появляться мебель и новое медицинское оборудование. Привести в порядок здание инфекционного отделения, где оказывают помощь как взрослым, так и детям, – это был один из главных наказов жителей Кыштымского городского округа, данных депутату Владимиру Бурматову. Поразительно, но в отделении, где врачи должны бороться с инфекциями, многие десятилетия не проводился ремонт: стены окончательно обветшали, мебель разваливалась, оборудование устарело. Для пациентов, которым и так несладко в их положении, находиться в стенах инфекционного отделения было настоящей пыткой. Наконец, в прошлом году на ремонт данного отделения было выделено более восьми миллионов рублей. – Были заменены двери, батареи, канализация, свет и многое другое, – рассказал депутату главный врач больницы Игорь Усков. – Проведён ремонт всех помещений. Теперь это самое красивое инфекционное отделение в области. Владимир Бурматов высоко оценил результаты капитального ремонта отделения, отметив, что не во всех больницах Челябинской области созданы такие комфортные условия. – Качество оказания медицинской помощи – это одна из наболевших проблем жителей Кыштыма, – подчеркнул депутат Госдумы. – Ко мне поступает множество обращений по этому поводу, в том числе люди жаловались на это инфекционное отделение. При поддержке областного правительства нам удалось добиться выделения больших средств на реконструкцию данного здания, и теперь мы можем быть уверены, что здесь пациенты будут проходить лечение в комфортных условиях. Обновлённая обстановка и новое оборудование позволят и сотрудникам приходить на работу с совсем другим настроем. Игорь Усков рассказал парламентарию и о завершении реконструкции здания поликлиники. Теперь здесь созданы все условия для маломобильных групп населения, внедрён принцип бережливой поликлиники, произведены ремонт помещений и заменены окна. Владимир Бурматов пообещал приехать ещё и на празднование Дня города Кыштыма 8 июня и принять участие в церемонии открытия обновлённых корпусов городской больницы. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить