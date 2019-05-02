В Кыштыме с рабочим визитом побывал депутат Государственной думы Владимир Бурматов

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: Медицина

Фото Максима Марининова

Парламентарий проверил ход работ по завершению рекон­струкции инфекционного от­деления городской больницы им. А. П. Силаева.

Напомним, капитальный ре­монт этого отделения начался в ноябре прошлого года. А уже на этой неделе в отремонти­рованных помещениях стали появляться мебель и новое ме­дицинское оборудование.

При­вести в порядок здание инфек­ционного отделения, где ока­зывают помощь как взрослым, так и детям, – это был один из главных наказов жителей Кыш­тымского городского округа, данных депутату Владимиру Бурматову.

Поразительно, но в отделе­нии, где врачи должны бороться с инфекциями, многие десяти­летия не проводился ремонт: стены окончательно обветшали, мебель разваливалась, оборудо­вание устарело. Для пациентов, которым и так несладко в их по­ложении, находиться в стенах инфекционного отделения было настоящей пыткой. Наконец, в прошлом году на ремонт данного отделения было выделено более восьми миллионов рублей.

– Были заменены двери, батареи, канализация, свет и многое другое, – рассказал де­путату главный врач больницы Игорь Усков. – Проведён ре­монт всех помещений. Теперь это самое красивое инфекцион­ное отделение в области.

Владимир Бурматов высоко оценил результаты капиталь­ного ремонта отделения, отме­тив, что не во всех больницах Челябинской области созданы такие комфортные условия.

– Качество оказания меди­цинской помощи – это одна из наболевших проблем жителей Кыштыма, – подчеркнул де­путат Госдумы. – Ко мне по­ступает множество обращений по этому поводу, в том числе люди жаловались на это ин­фекционное отделение. При поддержке областного прави­тельства нам удалось добиться выделения больших средств на реконструкцию данного здания, и теперь мы можем быть увере­ны, что здесь пациенты будут проходить лечение в комфорт­ных условиях. Обновлённая об­становка и новое оборудование позволят и сотрудникам прихо­дить на работу с совсем другим настроем.

Игорь Усков рассказал пар­ламентарию и о завершении реконструкции здания поли­клиники. Теперь здесь созданы все условия для маломобиль­ных групп населения, внедрён принцип бережливой поликли­ники, произведены ремонт по­мещений и заменены окна.

Владимир Бурматов пообе­щал приехать ещё и на празд­нование Дня города Кыштыма 8 июня и принять участие в це­ремонии открытия обновлённых корпусов городской больницы.