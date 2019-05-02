В Кыштыме завершён ремонт инфекционного отделения городской больницы

Автор: КР от Вчера, 12:19 Категория: Медицина

Фото Максима Марининова

Капитальные работы в инфекционном отделении начались в ноябре прошлого года. Расходы на строительство и отделку помещений составили около восьми миллионов 300 тысяч рублей из областного бюджета.

В ходе ремонта проведена замена систем водовода, канализации, отопления, обновлена электропроводка, кафель, линолеум, дверные проёмы, перегородки.

Кроме того, закуплены детские и взрослые кровати, прикроватные тумбочки, кушетки, медицинские шкафы. На это выделено 210 тысяч рублей из территориального Фонда обязательного медицинского страхования и бюджета кыштымской больницы.

В корпусе уже сделана генеральная уборка помещений.

– В эти дни берём анализы для обеспечения санитарно-эпидемического режима, – сказал сайту «КР» главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков. – В течение недели будут завезены новая мебель, мягкий инвентарь, шторы, постельное бельё.

Капитальный ремонт в инфекционном отделении не проводился с 1988 года.

Открыть обновленный корпус планируется к Дню города.