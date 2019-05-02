Клещи продолжают атаковать кыштымцев Автор: КР от Вчера, 16:56 Категория: Медицина 0 Всего за две недели число пострадавших от укусов клещей в нашем городе увеличилось в пять раз. В приёмный покой городской больницы обратились уже 49 укушенных. Членистоногие нападают на людей не только в лесу и на садовых участках, но и в черте города. Поэтому всем руководителям садоводческих некоммерческих товариществ и управляющих компаний рекомендовано проводить акарицидную обработку территорий. По словам главного врача городской больницы Игоря Ускова, большинство пострадавших успели оформить страховку, поэтому проблем с введением им иммуноглобулина не возникло. Кыштымцам, которые сэкономили на страховке, придётся самим оплачивать вакцину. Её минимальная стоимость в Челябинской области составляет 754 рубля на 10 килограммов веса. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить