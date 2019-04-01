В Кыштыме приём инвалидов врачами будет вестись под видеонаблюдением

Автор: КР от Сегодня, 14:21 Категория: Медицина

В центральной городской больнице Кыштыма в кабинетах, где ведётся приём больных с ограниченными возможностями здоровья, установят четыре видеокамеры. Три из них будут вести запись приёма врачами инвалидов. Ещё одну разместят в коридоре.

Как сказала сайту «КР» специалист Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ирина Куприна, такие требования предусматривает приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2016 года № 847. На эти цели ведомство потратит 200 тысяч рублей.

Видеокамеры будут иметь высокое расширение, а также записывать звук. На дверях кабинетов центральной городской больницы будут висеть соответствующие таблички с предупреждением о том, что ведётся видеозапись.