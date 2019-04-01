В Кыштыме растёт число укушенных клещами

Автор: КР от Сегодня, 13:09 Категория: Медицина

В Кыштымском городском округе к середине этой недели было зарегистрировано девять случаев укуса клещами.

Как сказали сайту «КР» в приёмном покое центральной городской больницы, есть пострадавшие как в черте города, так и в лесном массиве. Несколько человек обратились в больницу после посещения своих садовых участков.

Всем им теперь придётся посетить инфекциониста. В медучреждении также отметили, что если у человека есть прививка и страховка, то до получения результатов обследования членистоногого кровососа иммуноглобулин лучше не ставить. Врачи рекомендуют дождаться официального заключения и только после этого, в случае выявления у клеща энцефалита, ставить необходимый укол.