Жители Кыштыма много едят и мало двигаются

Автор: КР от Сегодня, 12:54 Категория: Медицина

Врач лечебно-профилактического кабинета 310 в поликлинике № 1 Николай Витомсков

проводит анкетирование пациентов, проходящих диспансеризацию.

В центральной городской больнице Кыштыма подвели итоги диспансеризации за прошлый год.

По результатам обследования, около четырёх тысяч кыштымцев были включены в третью группу здоровья. Это значит, что у них выявлены более двух факторов риска развития серьёзных заболеваний.

– У многих наблюдается низкая физическая активность, и это влечёт за собой целый ряд проблем, – сказал сайту «КР» и. о. главного врача центральной городской больницы Игорь Усков. – Повышенная масса тела у 1389 обследованных пациентов.

После анкетирования обследуемых выяснилось, что нерационально питаются столько же наших земляков. Злокачественные новообразования обнаружены у 47 человек. В пять раз возрос уровень выявленных болезней органов дыхания, почти в два раза увеличилось число больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В этом году планируется обследовать 6576 кыштымцев.

Подробнее о состоянии здоровья жителей нашего округа – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий».