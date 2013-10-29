Медгородок Кыштыма посетил министр здравоохранения Челябинской области Автор: КР от Вчера, 16:05 Категория: Медицина 0 Сегодня в Кыштыме прошло выездное заседание Общественного совета по реализации проекта «Здоровое будущее» в Челябинской области. Его возглавили председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Александр Журавлёв, министр здравоохранения Сергей Приколотин и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Рабочий визит начался с посещения бывшего терапевтического и административного корпуса центральной городской больницы Кыштыма, который сейчас пустует. Это здание было построено в 1846 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Неожиданно для почти всех визитёров выяснилось, что оно отключено от теплоснабжения. Хотя, как оказалось, это было сделано по решению министерства здравоохранения Челябинской области. В его ведомстве сейчас и находится здание. Впрочем, как и всё местное здравоохранение – раньше центральная городская больница являлась муниципальным учреждением. – Решение основывалось на расстановке приоритетов, – пояснил Сергей Приколотин. – Если денег не хватает на лекарства, значит нужно отказаться от того, что мы не можем себе позволить. На что Александр Журавлёв затметил, что принимать подобное решение в минздраве не имели права, так как они несут ответственность за сохранение данного объекта. Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин (слева) и председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Александр Журавлёв После этого состоялась дискуссия о том, что можно разместить в большом пустующем корпусе. Вариантов было высказано несколько: кыштымский филиал Миасского медицинского колледжа, стационарное отделение, детскую поликлинику. Минздрав даже согласен передать помещение под… коммерческую деятельность. Затем представительная делегация посетила первичное сосудистое и терапевтическое отделения, которые сейчас находятся в хирургическом корпусе. Участники встречи в ряду других затронули вопрос дефицита койко-мест в терапевтическом отделении. Подробности – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий». Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость ирина Вчера, 19:27 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Цитата: ГорожанинЭто здание было построено в 1846 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Неожиданно для почти всех визитёров выяснилось, что оно отключено от теплоснабжения. Хотя, как оказалось, это было сделано по решению министерства здравоохранения Челябинской области Грустно однако.ЗДАНИЕ РУШИТСЯ, МЕСТ НЕ ХВАТАЕТ и для всех это неожиданно. Лучше бы и не забирали с муниципалитета 0 Цитата Горожанин Вчера, 17:32 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 321 комментарий 0 публикаций Если денег не хватает на лекарства, можем ли мы себе позволить платить высокие зарплаты чиновникам, которые не обеспечивают не только развитие здравоохранения, но даже сохранение того, что было? Решение основывалось на расстановке приоритетов, – пояснил Сергей Приколотин. – Если денег не хватает на лекарства, значит нужно отказаться от того, что мы не можем себе позволить... Минздрав даже согласен передать помещение под… коммерческую деятельность. +3