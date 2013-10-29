Медгородок Кыштыма посетил министр здравоохранения Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 16:05 Категория: Медицина

Сегодня в Кыштыме прошло выездное заседание Общественного совета по реализации проекта «Здоровое будущее» в Челябинской области.

Его возглавили председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Александр Журавлёв, министр здравоохранения Сергей Приколотин и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Рабочий визит начался с посещения бывшего терапевтического и административного корпуса центральной городской больницы Кыштыма, который сейчас пустует. Это здание было построено в 1846 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Неожиданно для почти всех визитёров выяснилось, что оно отключено от теплоснабжения. Хотя, как оказалось, это было сделано по решению министерства здравоохранения Челябинской области. В его ведомстве сейчас и находится здание. Впрочем, как и всё местное здравоохранение – раньше центральная городская больница являлась муниципальным учреждением.

– Решение основывалось на расстановке приоритетов, – пояснил Сергей Приколотин. – Если денег не хватает на лекарства, значит нужно отказаться от того, что мы не можем себе позволить.

На что Александр Журавлёв затметил, что принимать подобное решение в минздраве не имели права, так как они несут ответственность за сохранение данного объекта.

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин (слева)

и председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Александр Журавлёв

После этого состоялась дискуссия о том, что можно разместить в большом пустующем корпусе. Вариантов было высказано несколько: кыштымский филиал Миасского медицинского колледжа, стационарное отделение, детскую поликлинику. Минздрав даже согласен передать помещение под… коммерческую деятельность.

Затем представительная делегация посетила первичное сосудистое и терапевтическое отделения, которые сейчас находятся в хирургическом корпусе. Участники встречи в ряду других затронули вопрос дефицита койко-мест в терапевтическом отделении.

Подробности – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий».