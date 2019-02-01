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В Кыштыме флюорографический кабинет в поликлинике закрыли на ремонт

Автор: КР от Сегодня, 16:48 Категория: Медицина

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Как сообщалось на сайте «КР», в поликлинике № 1 проводят капитальные и косметические работы. В связи с этим пришлось приостановить приём пациентов в флюорографическом кабинете.

 

– Работа возобновится на следующей неделе, – сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков. – Если появится необходимость в срочном обследовании лёгких, значит, врач направит больного на рентген, который делают круглосуточно в кабинете 407 и в лечебно-диагностическом корпусе. Помимо этого, есть компьютерная томография.

 

Пациентам, которым нужно пройти плановое обследование, придётся подождать несколько дней до окончания ремонта.


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