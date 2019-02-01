В Кыштыме продолжается карантин по ОРВИ

Автор: КР от Сегодня, 12:50 Категория: Медицина

С начала этой недели в центральную городскую больницу с симптомами острых респираторных заболеваний обратились 336 человек, среди них – 201 взрослый и 135 детей.

По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости снизился. Ни одного случая гриппа в этом году не зарегистрировано. Пневмония тоже пошла на спад – с 15 февраля это заболевание не диагностировано.

Однако карантин в Кыштымском округе продолжается. По-прежнему действует масочный режим в общественных местах.

Как сообщили сайту «КР» в центре гигиены и эпидемиологии, с начала этого года чаще всего закрывались на карантин классы в третьей школе. Сейчас учебный процесс там приостановлен в четвёртом классе.