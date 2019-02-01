В Кыштыме средняя зарплата врачей – 60 тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Медицина

Таковы результаты мониторинга фонда оплаты труда территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организации в прошлом году на Южном Урале превысила 63 тысячи рублей. Челбинскстат учитывал её только у медиков с высшим образованием.

Самые высокие зарплаты отмечены в федеральных больницах, следом идут областные учреждения, затем – муниципальные.

В Кыштыме средняя заработная плата врачей за 2018 год составила 60 тысяч 379 рублей.

Меньше всех платят в Каслинском районе – чуть выше 58 тысяч рублей. А больше других – в челябинских больницах – 65 тысяч 603 рубля.

Кыштымские врачи из 25 муниципальных образований по уровню зарплат находятся на 16 месте.