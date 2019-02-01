В Кыштыме средняя зарплата врачей – 60 тысяч рублей Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Медицина 0 Таковы результаты мониторинга фонда оплаты труда территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области. Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организации в прошлом году на Южном Урале превысила 63 тысячи рублей. Челбинскстат учитывал её только у медиков с высшим образованием. Самые высокие зарплаты отмечены в федеральных больницах, следом идут областные учреждения, затем – муниципальные. В Кыштыме средняя заработная плата врачей за 2018 год составила 60 тысяч 379 рублей. Меньше всех платят в Каслинском районе – чуть выше 58 тысяч рублей. А больше других – в челябинских больницах – 65 тысяч 603 рубля. Кыштымские врачи из 25 муниципальных образований по уровню зарплат находятся на 16 месте. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Альтернатива Сегодня, 15:59 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Поверьте, врачи знают, что они столько получают. Но только врачи, не медперсонал (типа медсестры, няньки и т.п.) 0 Цитата Игорёшка Сегодня, 13:38 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Вроде до 1 апреля далеко))) А хотя да, один получает 100, другой 15, в среднем все довольны))) еще и "не врачам" в карман остается)))))) +3 Цитата Олег Сегодня, 13:23 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Откуда такие цифры берутся!? Игтересно,врачи знают о том что они зарабатывают по 60000? +2