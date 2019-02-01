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В Кыштыме средняя зарплата врачей – 60 тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Медицина

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Таковы результаты мониторинга фонда оплаты труда территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

 

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организации в прошлом году на Южном Урале превысила 63 тысячи рублей. Челбинскстат учитывал её только у медиков с высшим образованием.

 

Самые высокие зарплаты отмечены в федеральных больницах, следом идут областные учреждения, затем – муниципальные.

 

В Кыштыме средняя заработная плата врачей за 2018 год составила 60 тысяч 379 рублей.

 

Меньше всех платят в Каслинском районе – чуть выше 58 тысяч рублей. А больше других – в челябинских больницах – 65 тысяч 603 рубля.

 

Кыштымские врачи из 25 муниципальных образований по уровню зарплат находятся на 16 месте.


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Поверьте, врачи знают, что они столько получают. Но только врачи, не медперсонал (типа медсестры, няньки и т.п.)  
 
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  • Игорёшка

  • Сегодня, 13:38
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Вроде до 1 апреля далеко))) А хотя да, один получает 100, другой 15, в среднем все довольны))) еще и "не врачам" в карман остается))))))
 
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Откуда такие цифры берутся!? Игтересно,врачи знают о том что они зарабатывают по 60000?
 
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