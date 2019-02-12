В Кыштыме отменены все массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях Автор: КР от 12-02-2019, 16:10 Категория: Медицина 0 Сегодня состоялось внеочередное заседание межведомственной санитарной комиссии Кыштымского городского округа. Проанализировав ситуацию с заболеваемостью ОРВИ среди детей, члены комиссии приняли решение отменить все массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях. Это распоряжение действует до ближайшего четверга, когда санитарная комиссия проведёт уже плановое заседание. На карантин закрыли три класса во второй начальной школе – 1б, 1д и 2б. Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе Роспотребнадзора, за прошлую неделю ОРВИ диагностировали у 428 жителей нашего города, среди них 218 взрослых и 210 детей. Вчера этот диагноз был поставлен 23 взрослым и 41 ребёнку. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить