В Кыштыме отменены все массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях

Автор: КР от 12-02-2019, 16:10 Категория: Медицина

Сегодня состоялось внеочередное заседание межведомственной санитарной комиссии Кыштымского городского округа. Проанализировав ситуацию с заболеваемостью ОРВИ среди детей, члены комиссии приняли решение отменить все массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях.

Это распоряжение действует до ближайшего четверга, когда санитарная комиссия проведёт уже плановое заседание.

На карантин закрыли три класса во второй начальной школе – 1б, 1д и 2б.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском отделе Роспотребнадзора, за прошлую неделю ОРВИ диагностировали у 428 жителей нашего города, среди них 218 взрослых и 210 детей.

Вчера этот диагноз был поставлен 23 взрослым и 41 ребёнку.