В Кыштыме по-прежнему высокий рост заболеваемости ОРВИ

Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Медицина

Вчера 72 жителя нашего города обратились в больницу с симптомами острого респираторного заболевания. А три дня назад число новых больных с этим диагнозом пополнилось на 163 человека.

При этом, как сообщили сайту «КР» в Центре гигиены и эпидемиологии города Кыштыма, не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Пневмонией на этой неделе заболели всего четверо.

В Кыштымском городском округе остаются в силе карантинные меры, введённые 30 января. Масочный режим должны соблюдать работники и посетители медицинских, социальных учреждений, а также объектов торговли. Что касается последних, то это в нашем городе точно не действует.

– В третьей школе на карантине остаются два класса вместо прежних четырёх, а во второй школе учебный процесс приостановлен в трёх классах, – сказала сайту «КР» начальник отдела общего и дополнительного образования управления по делам образования Лариса Козлова. – Следующее решение по карантину в школах будет принято в очередное заседание межведомственной санитарной комиссии, и тогда будет ясно, как изменится картина.

Напомним, что до 13 февраля из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли кыштымский филиал Миасского медицинского колледжа.