В Кыштыме по-прежнему высокий рост заболеваемости ОРВИ Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Медицина 0 Вчера 72 жителя нашего города обратились в больницу с симптомами острого респираторного заболевания. А три дня назад число новых больных с этим диагнозом пополнилось на 163 человека. При этом, как сообщили сайту «КР» в Центре гигиены и эпидемиологии города Кыштыма, не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Пневмонией на этой неделе заболели всего четверо. В Кыштымском городском округе остаются в силе карантинные меры, введённые 30 января. Масочный режим должны соблюдать работники и посетители медицинских, социальных учреждений, а также объектов торговли. Что касается последних, то это в нашем городе точно не действует. – В третьей школе на карантине остаются два класса вместо прежних четырёх, а во второй школе учебный процесс приостановлен в трёх классах, – сказала сайту «КР» начальник отдела общего и дополнительного образования управления по делам образования Лариса Козлова. – Следующее решение по карантину в школах будет принято в очередное заседание межведомственной санитарной комиссии, и тогда будет ясно, как изменится картина. Напомним, что до 13 февраля из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли кыштымский филиал Миасского медицинского колледжа. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить