Кыштым – в десятке городов, лидирующих по заражению ВИЧ-инфекцией Автор: КР от Сегодня, 16:08 Категория: Медицина 0 Выявлять новые случаи болезни удаётся благодаря плановым обследованиям. В приёмном покое хирургическоого корпуса городской больницы бесплатно и анонимно проводится экспресс-тестирование. Как сообщила сайту «КР» заведующая инфекционным отделением Илона Мыларщикова, в прошлом году список ВИЧ-инфицированных пополнился на 52 человека. Наш город находится на шестом месте в Челябинской области по количеству выявленных больных этой категории. Сейчас антиретровирусную терапию принимают 168 жителей Кыштыма. Количество зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией гораздо выше. Смертность от заболевания остаётся высокой, но главной причиной этого является отказ пациентов принимать препараты, которые восстанавливают иммунитет и снижают вирусную нагрузку. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить