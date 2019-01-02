Кыштым – в десятке городов, лидирующих по заражению ВИЧ-инфекцией

Автор: КР от Сегодня, 16:08 Категория: Медицина

Выявлять новые случаи болезни удаётся благодаря плановым обследованиям.

В приёмном покое хирургическоого корпуса городской больницы бесплатно и анонимно проводится экспресс-тестирование.

Как сообщила сайту «КР» заведующая инфекционным отделением Илона Мыларщикова, в прошлом году список ВИЧ-инфицированных пополнился на 52 человека. Наш город находится на шестом месте в Челябинской области по количеству выявленных больных этой категории.

Сейчас антиретровирусную терапию принимают 168 жителей Кыштыма. Количество зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией гораздо выше.

Смертность от заболевания остаётся высокой, но главной причиной этого является отказ пациентов принимать препараты, которые восстанавливают иммунитет и снижают вирусную нагрузку.