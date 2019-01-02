В Кыштыме в городской больнице полным ходом идёт ремонт Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: Медицина 0 Фото Максима Марининова Капитальные работы в инфекционном отделении начались в ноябре и продолжатся до апреля. Сейчас там ведётся замена систем водовода, канализации, отопления, электропроводки. Завершён демонтаж старой плитки, кафеля, линолеума и дверных проёмов. Взамен появятся новые. Установят и пластиковые перегородки. Фото Максима Марининова Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков, сегодня продолжается замена кровли на поликлинике № 1. Там появится скатная крыша. Благодаря этому будет решена многолетняя проблема потопов в больнице во время дождей. С понедельника начнётся ремонт внутри поликлиники. Планируются капитальные и косметические работы. Будут проведены перепланировка, оборудование туалетов для инвалидов, преобразование коснётся и регистратуры. По словам Игоря Геннадьевича, ремонт продлится недолго. Приём пациентов при этом не прерывается, в него лишь временно внесут небольшие коррективы. Напомним, телефон регистратуры поликлиники 4-70-03. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить