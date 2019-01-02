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В Кыштыме в городской больнице полным ходом идёт ремонт

Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: Медицина

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 Фото Максима Марининова

 

Капитальные работы в инфекционном отделении начались в ноябре и продолжатся до апреля. Сейчас там ведётся замена систем водовода, канализации, отопления, электропроводки.

 

Завершён демонтаж старой плитки, кафеля, линолеума и  дверных проёмов. Взамен появятся новые. Установят и пластиковые перегородки.

 

 

 Фото Максима Марининова

 

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков, сегодня продолжается замена кровли на поликлинике № 1. Там появится скатная крыша. Благодаря этому будет решена многолетняя проблема потопов в больнице во время дождей.

 

С понедельника начнётся ремонт внутри поликлиники. Планируются капитальные и косметические работы. Будут проведены перепланировка, оборудование туалетов для инвалидов, преобразование коснётся и регистратуры.

 

По словам Игоря Геннадьевича, ремонт продлится недолго. Приём пациентов при этом не прерывается, в него лишь временно внесут небольшие коррективы.

 

Напомним, телефон регистратуры поликлиники 4-70-03.

 

 


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