В Кыштыме в городской больнице полным ходом идёт ремонт

Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: Медицина

Фото Максима Марининова

Капитальные работы в инфекционном отделении начались в ноябре и продолжатся до апреля. Сейчас там ведётся замена систем водовода, канализации, отопления, электропроводки.

Завершён демонтаж старой плитки, кафеля, линолеума и дверных проёмов. Взамен появятся новые. Установят и пластиковые перегородки.

Фото Максима Марининова

Как сообщил сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков, сегодня продолжается замена кровли на поликлинике № 1. Там появится скатная крыша. Благодаря этому будет решена многолетняя проблема потопов в больнице во время дождей.

С понедельника начнётся ремонт внутри поликлиники. Планируются капитальные и косметические работы. Будут проведены перепланировка, оборудование туалетов для инвалидов, преобразование коснётся и регистратуры.

По словам Игоря Геннадьевича, ремонт продлится недолго. Приём пациентов при этом не прерывается, в него лишь временно внесут небольшие коррективы.

Напомним, телефон регистратуры поликлиники 4-70-03.