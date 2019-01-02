В Кыштыме резко возросло число заболевших ОРВИ

Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: Медицина

Только за вчерашний день в Кыштымскую центральную городскую больницу обратились 119 человек с признаками простуды. Половина из них – взрослые. Что касается детей, то основном это воспитанники детских садов – школьники находятся зимних каникулах до 14 января.

– Всего с начала этого года диагноз ОРВИ в нашем городе был поставлен 338 пациентам, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова. – Больше 50 процентов из них, а именно 178, – дети.

Для сравнения: за такой же период прошлого года к врачам обратилось в три раза меньше кыштымцев – всего 108 человек, из них 84 ребёнка.

Подтверждённых случаев гриппа в нашем городе в этом эпидемиологическом сезоне пока не зарегистрировано. В первые девять дней наступившего года диагноз «пневмония» также не был поставлен ни одному пациенту.