В Кыштыме резко возросло число заболевших ОРВИ Автор: КР от Сегодня, 14:39 Категория: Медицина 0 Только за вчерашний день в Кыштымскую центральную городскую больницу обратились 119 человек с признаками простуды. Половина из них – взрослые. Что касается детей, то основном это воспитанники детских садов – школьники находятся зимних каникулах до 14 января. – Всего с начала этого года диагноз ОРВИ в нашем городе был поставлен 338 пациентам, – сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога центра гигиены и эпидемиологии Людмила Киприянова. – Больше 50 процентов из них, а именно 178, – дети. Для сравнения: за такой же период прошлого года к врачам обратилось в три раза меньше кыштымцев – всего 108 человек, из них 84 ребёнка. Подтверждённых случаев гриппа в нашем городе в этом эпидемиологическом сезоне пока не зарегистрировано. В первые девять дней наступившего года диагноз «пневмония» также не был поставлен ни одному пациенту. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить